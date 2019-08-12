صورة ... طفلة عراقية تخطف القلوب في بطولة غرب اسيا

2019/08/12 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

خطفت طفلة عراقية قلوب العراقيين والعرب واسيا، في ملعب كربلاء اثناء مباراة منتخبنا العراقي ضد نظره اليمني ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة غرب

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