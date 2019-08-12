أسبوع واحد رصدته قناة التغيير يكشف مدى تغلغل الجريمة المنظمة في المجتمع العراقي – تقرير

2019/08/12 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عندما يصعب تفسير الظواهر، يصعب معها استنباط الحلول الناجعة لها، فعلى مدار اسبوع واحد فقط، رصدت قناة التغير الكثير من الجرائم التي أعلنت عن كشفها وزارة الداخلية، ما يدل على تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة في العراق.

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