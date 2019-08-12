2019/08/12 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



استجابت مديرية بلدية الحلة، لطلب دائرة صحة المحافظة بالموافقة على دفن 31 جثة مجهولة الهوية بعد تجاوزه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "الجثث الغامضة”.. الصحة والبلدية حائرتان.. وجهة ثالثة “تتطوع”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "الجثث الغامضة”.. الصحة والبلدية حائرتان.. وجهة ثالثة “تتطوع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).