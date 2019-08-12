الحشد يقتل ثلاثة

2019/08/12 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، من قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.وأضاف، أن ...

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