سياحة كردستان توضح حقيقة جباية رسوم من السياح العراقيين

2019/08/12 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أكدت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عدم استحصال أي مبالغ مالية من السياح القادمين إلى الإقليم من المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، نادر روستي في تصريح صحفي تابعته "الغد برس"، إن "هيئة السياحة في إقليم كردستان، لا تفرض على السياح الذين يتوجهون إلى الإقليم دفع دينار واحد".

وأضاف: "ما يجري الحديث عنه لم يحصل في أي سيطرة أو نقطة حدودية، ويمكن رصد الواقع على الأرض لإثبات الحقائق، ومتى ما ثبت بالدليل فرض مديرية السياحة رسوماً على السياح فسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية على المخالفين".

وادعت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، استحصال مبلغ 10 آلاف دينار من كل سائح يدخل إلى إقليم كردستان.

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