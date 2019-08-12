2019/08/12 | 16:14

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الرياضة

الأثنين 12 أغسطس 2019 | 04:10 مساءً | عدد القراءات : 8

المنتخب البحريني يتوجه الى كربلاء استعداداً لنهائي غرب آسيا

بغداد/..



غادر المنتخب البحريني لكرة القدم، مدينة أربيل متوجها إلى كربلاء لخوض المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا.

وسيلتقي المنتخب البحريني المنتخب العراقي يوم الأربعاء المقبل على ملعب كربلاء الدولي.

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