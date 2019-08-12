القبض على داعشيين اثنين في أيمن الموصل

2019/08/12 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابيين من عصابات داعش في الجانب

الأيمن لمدينة الموصل.

وقال شرطة محافظة نينوى، اللواء الركن حمد نامس الجبوري في بيان، ان

"فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على

مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقى القبض على أثنين من عناصر

داعش الارهابية أحدهما كان يعمل فيما يسمى بديوان الصحة والثاني كان

يعمل مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش

الاجرامية على مدينة الموصل".

وأضاف "تم القبض عليهما في منطقة حي المأمون في الجانب الايمن

لمدينة الموصل".

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