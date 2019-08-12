2019/08/12 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي،ان الأنباء التي تتحدث عن تقديم مقترحات فرنسية الى ايران ليست سوى توقعات صحفية، قائلا “بدأ ماكرون ببعض الاجراءات لخفض التوتر ونحن نرحب بهذه الجهود.” وقال موسوي في تصريح صحفي تعليقا على الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام بشأن تقديم مقترحات من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجیة الایرانیة:طهران ترحب بجهود فرنسیة لخفض التوتر في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجیة الایرانیة:طهران ترحب بجهود فرنسیة لخفض التوتر في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).