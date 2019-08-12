مشعان الجبوري يتهم بابل بدفن 200 جثة من ابناء المناطق المحررة

2019/08/12 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اتهم السياسي العراقي مشعان الجبوري، حكومة بابل بدجفن {200} جثة من ابناء المناطق المحررة دون الاعلان عنهم.

وقال الجبوري في صفحته على {الفيسبوك}" 200 جثة يبدو انهم من ابناء المناطق المحررة بينهم اطفال ونساء واغلبهم من الرجال مضى عليها ٣ سنوات في ثلاجات الطب العدلي ببابل".واضاف" تم العثور عليهم في جرف الصخر ومناطق شمال بابل دون اعلان ويسلمون لمنظمة مجتمع مدني لدفنهم على وجبات وسط صمت حكومي وتجاهل وسائل الاعلام فيما اسر المغيبين يبحثون عن اي خبر عن مصير مفقوديهم".‫واشار الجبوري" يلوموننا حين نتحدث عن الظلم الذي يتعرض له اهلنا".وكشفت وثائق رسمية عن العثور على 31 جثة مجهولة الهوية في مناطق شمال محافظة بابل.وتشير الوثائق حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منها الى إبلاغ دائرة الطب العدلي في صحة بابل دائرة بلدية الحلة في دفن 31 جثة مجهولة بعد تجاوز وجودها في الثلاجات الفترة القانونية التي يسمح بحفظها".وتفيد وثيقة جوابية من بلدية الحلة الى الطلب العدلي بعدم ممانعتها في تسليم الجثث الى مؤسسة فاطمة الزهراء {ع} الخيرية ودفنها في مقار محافظة كربلاء.انتهى

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