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اكتشاف آثار غزو البابليين للقدس


اكتشاف آثار غزو البابليين للقدس
2019/08/12 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

اكتشف علماء آثار خلال عمليات الحفر الجارية في القدس، آثارا تاريخية تعود لزمن غزو بابل للمد...

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