اكتشاف آثار غزو البابليين للقدس

2019/08/12 | 17:13

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بغداد اليوم _ متابعة

اكتشف علماء آثار خلال عمليات الحفر الجارية في القدس، آثارا تاريخية تعود لزمن غزو بابل للمد...





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