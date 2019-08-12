2019/08/12 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اكتشف علماء آثار خلال عمليات الحفر الجارية في القدس، آثارا تاريخية تعود لزمن غزو بابل للمد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اكتشاف آثار غزو البابليين للقدس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
اكتشف علماء آثار خلال عمليات الحفر الجارية في القدس، آثارا تاريخية تعود لزمن غزو بابل للمد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اكتشاف آثار غزو البابليين للقدس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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