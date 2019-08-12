2019/08/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني NNC أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن الآفاق الاقتصادية تدهورت في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وقال معهد إيفو الاقتصادي الألماني إن مسحه الفصلي الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيفو: الاقتصاد العالمي يعيش تدهورا المركز الخبري الوطني.

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