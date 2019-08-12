هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة والدفاع المدني السعودي يدعو لأخذ الحيطة والحذر

2019/08/12 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وبينت أن التحذيرات جاءت بعد هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة، سُبقت بتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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