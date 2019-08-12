العاهل السعودي يلتقي ولي عهد أبوظبي

2019/08/12 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منى، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

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