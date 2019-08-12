2019/08/12 | 17:22

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الاقتصادية النيابية تكشف عن عدد المصانع المعطلة

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، سالم طحمير، اليوم الاثنين، عن عدد

المعامل والمصانع المعطلة في البلاد، فيما بين ان اعادة فتحها سيوفر

الاف الدرجات الوظيفية للشباب العاطلين عن العمل.وقال طحمير، في حديث صحفي، ان "الخدمات في البلاد تكاد تكون معدومة،

وجميع المشاريع متلكئة على الرغم من الموازنات الكبيرة التي اقرها

مجلس النواب"، مبينا ان "هناك سوء تخطيط وفساد كبير".واضاف، ان "هناك ما يقارب 50 مصنع حكومي معطل لماذا لا يتم اعادة

افتتاحها وفتح فرصة امام الشباب المحرومين من الوظائف الحكومية

والعاطلين عن العمل".وبين، ان "انجازات الحكومة تلخصت في رفع الصبات عن شوارع بغداد وفتح

المنطقة الخضراء، عدى هذا الامر لم نرى هناك تقدم على مستوى الخدمات

وما شابه ذلك".

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