2019/08/12 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى اعلنت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، عن نتائج اول حملة منظمة لدعم المكفوفين دراسيا في ثلاث مراحل، مشيرة إلى أن الحملة فتحت ابوابا مؤصدة.وقال رئيس اللجنة احمد الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة التربية في مجلس ديالى تبنت اول حملة منظمة لدعم شريحة المكفوفين الراغبين باكمال الدراس للمراحل الثلاث(الابتدائية- المتوسطة- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يعلن نتائج اول حملة لدعم” المكفوفين”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى يعلن نتائج اول حملة لدعم” المكفوفين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).