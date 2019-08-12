2019/08/12 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار عملية صولة العيد ...مكافحة الإرهاب تنفذ عملية إنزال جوي في مناطق ساخنة بالعراق

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