2019/08/12 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، أنها تمكنت بمساعدة “دبابير غاضبة”، من القبض على رجل هارب من قضاء عقوبة بالسجن لمدة 11 شهرا.وقالت شرطة أولدنبرغ، إن عملية التوقيف “غير المعتادة”، وقعت بينما كان عناصر الشرطة يحاولون إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما لقضاء عقوبة سجن مدتها 11 شهرا.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “دبابير غاضبة” تقدم خدمة خاصة للشرطة الألمانية المركز الخبري الوطني.

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