2019/08/12 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع في كرفان في قضاء سفوان طريق أم قصر بسبب تماس كهربائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقا أندلع في أحد الكرفانات في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقا أندلع في أحد الكرفانات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).