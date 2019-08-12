تحالف سائـرون يدعـو الحكومة الى التدخـل لالغاء رسوم دخول محافظات كردستان او المعاملـة بالمثـل لجميع افراد ومنتسبي حكومة الاقليـم

2019/08/12 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة تحالف سائرون رئيسي الجمهورية والوزراء الى التدخل لالغاء ممارسات اقليم كردستان بفرض رسوم مالية على الوافدين للاقليم من مواطني المحافظات الاخرى .وذكـر النائب عن التحالف جواد الموسوي ، ان “ما تقوم به حكومة اقليم كردستان في شمال العراق من منع دخول المواطنين العراقيين الى محافظات العراق الشمالية الا بعد استحصال مبلغ عشرة […]

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