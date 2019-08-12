محافظ البصرة يستقبل مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم

2019/08/12 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ البصرة اسعد العيدانين مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) “طلال السويلمي” بحضور معاون المحافظ لشؤون الرياضة والشباب وقائد عمليات البصرة، ومدير الرياضة والشباب في المحافظة.وذكر مصدر في اعلام المحافظة ” ان المحافظ رافق وفد الاتحاد الدولي إلى المدينة الرياضية، ليُطلِعَ على آخر الاستعدادات لاستضافة التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الخاصة […]

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