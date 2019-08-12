2019/08/12 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC رغم معرفة العلم بكثير من المعلومات عن الأحياء والكائنات على الأرض، فإنه غالبا ما يفاجأ المرء بمعلومات لم يكن له أن يتصورها.ومن هذه المعلومات أن كائنات أو أحياء معمرة يمكن أن يصل عمر بعضها إلى بضعة آلاف من السنين، مثل “الاسفنج الزجاجي” وهو مخلوق بحري يمكن أن بصل عمره […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرائب الكائنات: قرش بلغ 500 عام وميكروب يعيش منذ 10 آلاف سنة المركز الخبري الوطني.

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