رعب على متن طائرة عراقیة قادمة من إسطنبول

2019/08/12 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت حالة من الخوف على ركاب طائرة عراقية قادمين من إسطنبول الى بغداد، إثر عطل في محرك الطائرة....

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