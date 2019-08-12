2019/08/12 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم قريبا بتوقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين، والتي سيتم بموجبها تقسيم ثروات البحر بين الدول المطلة عليه.وجاء إعلان رئيس الوزراء الروسي في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين، المنعقد حاليا في مدينة تركمانباشي في تركمانستان، بمشاركة روسيا وإيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو تعلن عن موعد توقيع اتفاقية لتقاسم ثروات بحر قزوين وكالة خطوة برس.

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