كيف تعمل على تحسين جودة النوم ؟

2019/08/12 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "إلينوي" الأميركية، أن التفاؤل يساعد في تحسين جودة النوم، فالأشخاص المتفائلون يستطيعون النوم لفترات أطول ولا يعانون الأرق.

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