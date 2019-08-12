الحشد يعلن عن مقتل 3 عناصر من داعش بعملية نوعية في مطيبيجة

2019/08/12 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن قتل ثلاثة عناصر من “ داعش” الإرهابي واعتقال آخر بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح

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