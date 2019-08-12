الحديدي: مجلس نينوى يخصص ٥ مليارات من موازنة الأقاليم لدعم الشرطة

2019/08/12 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى، عن تخصيص ٥ مليارات دينار من موازنة المحافظة لدعم قيادة الشرطة من اجل تدعيم ركائز الامن.

وقال الحديدي في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “كان لنا لقاء مهم وموسع مع وزير الداخلية ياسين الياسري في مبنى مجلس محافظة نينوى وتم الاتفاق على عدة نقاط تخص أهلنا في نينوى من اجل تدعيم ركائز الامن في المحافظة”.

وأضاف، “طالبنا اكمال النقص الحاد الموجود في كوادر دوائر شرطة نينوى كالاستخبارات والدفاع المدني والجنسية وغيرها، ومعالجة ملف الشهداء والمفقودين من أبناء الشرطة والذين تم خطفهم او قتلهم من قبل عصابات داعش المجرمة”.

وتابع، “بادر مجلس المحافظة متمثلا بلجنة التخطيط الستراتيجي بتخصيص مبلغ خمسة مليارات من موازنة تنمية الأقاليم لدعم قيادة شرطة نينوى”.





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