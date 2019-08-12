القبض على متهم بإبتزاز إمرأة غربي بغداد

2019/08/12 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بابتزاز امرأة غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دوريات نجدة بغداد وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني ألقت القبض على شخص يسكن محافظة بابل قام بابتزاز امرأة تسكن محافظة صلاح الدين عن طريق تهديدها بنشر صورها عبر موقع الفيسبوك”.

وأشار البيان، الى “القبض على المتهم ضمن منطقة المنصور وتسليمه الى المعاونية باجراءات اصولية”.

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