سهيل قبلان - فتح صفحة جديدة مع ترامب كفتحها في سجل الوفيات!

2019/08/12 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يئن الواقع متسائلا خاصة في الشطر العربي من الكرة الارضية باكيا ومتسائلا وقائلا بكل وضوح وصوت جهوري عال: ما اسرع الحكام في خلق وادامة اسباب الشقاق وما ابطاهم في خلق اسباب الوفاق, قادة ياتمرون بشهواتهم ونزعاتهم العنصرية خاصة في اسرائيل, ويقول لهم الواقع لا بد وستدفعون ثمن غروركم غاليا فطريق الحق واضح وواحد لا غير وهكذا بابه واسع وعندما تسمع الاذن صوت ضميره الجميل تكون منفذه الى ضمير الكائنات الت......

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