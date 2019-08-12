2019/08/12 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو مراجعة صعبة لاتفاقيات جنيف بشأن "قانون الحرب"سمير حنا خمورو الأحد 11 آب/ أغسطس، بعد صلاة تبشير الملائكة، ألمح البابا فرانسيس إلى الذكرى السبعين لتوقيع اتفاقيات جنيف الأربع، 12 آب/ أغسطس 1949، مخاطبا المجتمعين في ميدان القديس بطرس "يصادف الغد الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، وهي اداة قانونية دولية مهمة تحد من استخدام القوة وتهدف إلى حماية المدنيين والسجناء ..."هذه المعاهدات الدولي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير حنا خمورو - مراجعة صعبة لاتفاقيات جنيف بشأن -قانون الحرب-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير حنا خمورو - مراجعة صعبة لاتفاقيات جنيف بشأن -قانون الحرب-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).