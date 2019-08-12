الكربولي: على الحكومة كشف هوية الجثث في بابل ومعاقبة مرتكبي جريمة الابادة

2019/08/12 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا القيادي في اتحاد القوى النائب محمد الكربولي، اليوم الاثنين، الحكومة إلى اجراء فحوصات الحمض النووي للجثث “مجهولة الهوية” التي عثر عليها في محافظة بابل لمعرفة عائديتها، فيما عّد دفنها بشكل جماعي بهذا المسمى وخلطها مع جثث أخرى “جريمة إبادة جماعية”.

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