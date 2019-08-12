2019/08/12 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، إلى أخذ

الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.وبحسب وكالة الانباء السعودية فان الدفاع بينت، أن التحذيرات جاءت عقب

هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة, سُبقت بتنبيهات من الهيئة

العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تصدر تحذير الى الحجاج) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تصدر تحذير الى الحجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).