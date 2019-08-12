2019/08/12 | 17:53

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قتل واعتقال عدد من الارهابيين في محافظتي ديالى والانبار

قتلت القوات الامنية ثمانية عناصر من "داعش" واعتقلت ستة آخرين في

محافظتي ديالى والانبار.

مصدر امني قال إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزالٍ جوي في

منطقة الرطبة بالانبار اسفرت عن قتل ثمانية ارهابيين ، فيما قتلت في

عملية اخرى ارهابيين اثنين في بحيرة حمرين ب‍ديالى ، مضيفا ان قوة

اخرى اعتقلت خمسة عناصر وقيادي بارز في داعش بمنطقتي الكرمة

والدولاب في الانبار.

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