2019/08/12 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استنكر تحالف القرار العراقي، الجرائم الوحشية التي ترتكب في جرف الصخر ومناطق عراقية اخرى، فيما حمل الجهات الحكومية مسؤولية عدم محاسبة مرتكبيها.





وقال تحالف القرار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في هذه الأيام المباركة حيث يحتفل شعبنا الكريم بعيد الأضحى المبارك ، تتوالى الأخبار التي تجرح القلب والضمير حول الجثث مجهولة الهوية التي تعود لمنطقة شمال بابل والمقصود بها منطقة جرف الصخر والمحاويل والمسيب ، وتتجمع في صحة بابل ليقوم الخيرون بعد جهود شاقة بدفنها في محافظة كربلاء”.





وأضاف، “إحدى وثلاثون جثة لرجال ونساء وأطفال ، بعضها جثث مقطعة الأوصال ، سبقتها إحدى وخمسون جثة ، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها ، ومن هم المجرمون الذين ينفذون هذه المجازر بعيدا عن رقابة الدولة والقانون”.





وتابع البيان، ان “تحالف القرار العراقي إذ يدين ويستنكر هذه الجرائم الوحشية ، يشير إلى قضية ما زالت تمثل جرحا عصيا ، هي قضية المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات الاختطاف ، وبرغم كل المطالبات عجزت الحكومة عن الاجابة أو فتح تحقيقات منصفة للضحايا وأهلهم”.





وحمل تحالف القرار، الحكومة العراقية، “المسؤولية كاملة عن استمرار هذا التجاهل”، مؤكدا انه “إذا ما استمر ذلك، وعجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية ، فإن تحالف القرار سيلجأ لعرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القرار يستنكر الجرائم الوحشية في جرف الصخر ويحمل الحكومة المسؤولية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القرار يستنكر الجرائم الوحشية في جرف الصخر ويحمل الحكومة المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).