مقتل امير المطيبيجة واحد معاونيه بقصف للحشد الشعبي

2019/08/12 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بأن ما يسمى بـ”امير المطيبيجة” في تنظيم “ داعش” الاجرامي قتل مع احد مرافقيه بقصف نفذه الحشد الشعبي.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “امير داعش في المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قتل مع احد مرافقيه بقصف بالهاونات نفذه الحشد الشعبي استهدف مضافة للتنظيم”.واضاف المصدر، […]

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