2019/08/12 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العالم بعيون عراقية مع ايفون يؤارش - يوم 12-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ONrgfsCo7_8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العالم بعيون عراقية مع ايفون يؤارش - يوم 12-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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