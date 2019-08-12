أمنية ديالى: الحشد الشعبي انهى تهديد داعش لثلاث مدن مهمة بالمحافظة

2019/08/12 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاثنين، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمضافة كبيرة ضبطها الحشد الشعبي في ريف خانقين، شمال شرق المحافظة، مؤكدة أن الحشد تهديد “ داعش” لثلاث مناطق مهمة في المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح نشره موقع “ الحشد الشعبي” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المضافة التي تم ضبطها ، […]

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