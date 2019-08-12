2019/08/12 | 18:55

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كربلاء..



إخماد حريق اندلع داخل حسينية

تمكنت فرق الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الاثنين، من إخماد حريق

اندلع داخل حسينية فاطمة الزهراء في شارع ميثم التمار بمركز

المحافظة.وقالت المديرية في بيان ان " مفارزنا في مركز باب بغداد تمكنت من

احتواء الحادث وتحجيمه بتطويق النيران من جميع الاتجاهات واخمادها بكل

همة وبوقت قياسي مما حال دون انتشاره وتوسعه الى باقي اجزاء الحسينيه

".واضافت، " ومن خلال الاخماد تم العثور على مبلغ من المال

ومقتنيات اخرى تم تسليمها إلى القائم بأمر الحسينية بموجب وصل رسمي".

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