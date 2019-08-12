دوي صوت انفجار في بغداد

2019/08/12 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمع عصر اليوم الاثنين دوي انفجار في العاصمة بغداد.

وابلغ شهود عيان شفق نيوز ان صوت الانفجار تمركز في مناطق جنوب العاصمة وبخاصة في منطقة الدورة من دون معرفة تفاصيله.

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