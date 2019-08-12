2019/08/12 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن سقوط عدد من قذائف الهاون على منطقة الدورة جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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