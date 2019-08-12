مراسل موازين نيوز : تفجيرات بغداد ناجمة عن احتراق مخزن عتاد في عويريج

2019/08/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماع دوي انفجارات في منطقة الدورة جنوبي بغداد

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