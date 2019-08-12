2019/08/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش يستهدف دواعش لدى نقلهم جثث قتلاهم غربي الانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يستهدف دواعش لدى نقلهم جثث قتلاهم غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يستهدف دواعش لدى نقلهم جثث قتلاهم غربي الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).