الصليب الأحمر الدولي: مفاوضات أمريكا وطالبان لم تخفف من متاعب المدنيين الأفغان

2019/08/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، المفاوضات الجارية بين أمريكا وحركة "طالبان" الأفغانية بأنها لم تخفف بعد من متاعب المدنيين الأفغان الذين يعانون من الحرب الأهلية وآثارها.

وأعربت اللجنة في بيان، عن قلقها من أن "مفاوضات السلام لم تؤد إلى خفض وتيرة العنف وتقليل تأثيره على المدنيين"، مشيرة إلى أن "عمليات القصف الجوية والغارات الليلية والهجمات تنفذ في المناطق الريفية والمدن على حد سواء، مما يسفر عن قتل وإصابة رجال ونساء وأطفال لا يشاركون في الأعمال القتالية بأي شكل من الأشكال".



وأضافت أنها "رصدت خلال النصف الأول فقط من العام الجاري 59 حادثة اعتداء على أطباء ومؤسسات طبية في البلاد".من جانبه، اعتبر رئيس وفد "الصليب الأحمر" إلى أفغانستان، خوان-بيدرو شيرير، أن "التدابير التي تتخذ اليوم لحماية المدنيين والأطباء في هذا البلد غير كافية".وبيّن أن "الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان تتنامى باستمرار، لكن الوضع الأمني الراهن يعرقل تقديم المساعدات للمحتاجين إلى الطعام والماء العذب والسكن والحماية، الأمر الذي أرغم "الهلال الأحمر" على التوقف عن بعض نشاطاته الاعتيادية، بما فيها تقديم خدمات طبية للجرحى في مناطق وعرة من البلاد".انتهى.ص.هـ.ح.

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