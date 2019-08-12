العراق يرفض مشاركة الكيان الصهيوني في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج

2019/08/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحكيم، إن "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي"، مؤكداً أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".وأضاف الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".وكان وزير خارجية الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس أعلن، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة في مياه الخليج العربي مما وصفها "التهديدات الإيرانية"، بحسب صحيفتي "تايمز أوف إسرائيل" و "يديعوت أحرنوت".

انتهى.ص.هـ.ح.

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