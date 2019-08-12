2019/08/12 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. حجاج بيت الله يتوجهون لقضاء الشطر الأول من الليل في مخيمات مشعر منى ثالث أيام التشريق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/12 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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