شرطة واسط تمنع بيع لعب الأطفال المحرضة على العنف

2019/08/12 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت قيادة شرطة بابل، اليوم الأثنين، بيع وشراء وتداول أسلحة الأطفال المشابهة للاسلحة النارية

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