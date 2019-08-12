2019/08/12 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل سقوط صواريخ على منطقة ابو دشير

تأریخ التحریر: : 2019/8/12 18:59

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