2019/08/12 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار كدس عتاد في الدورة جنوبي بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار كدس عتاد في الدورة جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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