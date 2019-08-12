حقوق الانسان توضح ماهية ان الجثث التي تم دفنها في محافظة بابل

2019/08/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي ، اليوم الاثنين، ان الجثث التي تم دفنها في محافظة بابل هي لمجهولي الهوية تم العثور

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