جهات متنفذه تضع يدها على أراضي قرية الحصن في بابل ومصير مجهول لـ 500 عائلة – تقرير

2019/08/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق سكان قرية الحصن في ناحية سدة الهندية بمحافظة بابل، نداءات استغاثة عبر قناة التغيير للحكومتين المحلية والمركزية لقيام جهات متنفذه بوضع اليد على اراضيهم وطردهم منها رغم اثباتهم لملكيتها.

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