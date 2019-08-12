أمنية ديالى: الحشد انهى تهديد داعش لثلاث مدن مهمة بالمحافظة

2019/08/12 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاثنين، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمضافة كبيرة ضبطها الحشد الشعبي في ريف خانقين، شمال شرق المحافظة، مؤكدة أن الحشد تهديد "داعش" لثلاث مناطق مهمة في المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "المضافة التي تم ضبطها ، يوم أمس، ...

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